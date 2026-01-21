مقتل 5 جنود وشرطي في كمين بشمال غرب نيجيريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الجيش النيجيري إن خمسة من جنوده، وشرطيا، قتلوا في كمين بشمال غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش ديفيد أديوسي في بيان أمس الثلاثاء أن الهجوم وقع في ولاية زامفرا أمس الأول الاثنين.

ولم تفصح السلطات عن تفاصيل بشأن المسؤول عن الكمين ولكنها استخدمت وصف "إرهابيين " في الإشارة إلى منفذي الهجوم.

وقال المتحدث:"رغم أن الكمين كان مفاجئا، ردت القوات بشجاعة، واشتبكت مع الإرهابيين وحالت دون إلحاق ضرر بالمناطق القريبة.. وللأسف قدم خمسة جنود وشرطي أعظم تضحية في المواجهة".

وأضاف أن الكمين جاء بعد عمليات ناجحة في زامفرا الأسبوع الماضي عندما اعتقلت السلطات ثلاثة مشتبه بهم وصادرت أسلحة.

وأنقذ الجنود النيجيريون 62 رهينة في عملية منفصلة في المنطقة الشمالية الغربية في البلاد اليوم الأربعاء.

وقال متحدث آخر باسم الجيش، يدعى أولاني أوسوبا، إنه جرى إطلاق سراح الرهائن في غابة مونهاي وهي مخبأ معروف لزعيم العصابات سيء السمعة كاشالا ألتي، الذي يتواجد أيضا في ولاية زامفرا.

وأضاف المتحدث: "الجهود جارية لإعادة الرهائن المحررين إلى أسرهم".