الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية لتغيير المسمى الوظيفي

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، والنقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية تالية، وذلك تنفيذًا للإجراءات والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (41) بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى والمراحل التعليمية.

وجهت الأكاديمية المديريات إلى تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الذين تقدموا لتغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025/2026، ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم كافة الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل، واعتماده بعد توقيع أعضاء اللجنة على صحة البيانات. ويُراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.

وأوضحت الأكاديمية أن إدارات التنسيق بالمديريات تتحمل المسئولية الكاملة عن صحة البيانات، وتسليم كشوف البيانات المرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لها، وذلك اعتبارًا من 21 يناير وحتى 28 يناير، مع تحمّل اللجنة مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاة في الموعد المحدد.

وأعلنت الأكاديمية عن محتوى ملف التقديم الذي يجب على المعلم تحضيره، ويشمل:

استمارة التقدم للمعلم الراغب في تغيير المسمى الوظيفي معتمدة.

صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة، وصورة من الرقم القومي.

كافة الموافقات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي معتمدة وصريحة.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي (مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ + دبلوم عام في التربية).

صورة معتمدة من تقارير تقييم أداء المعلم بمرتبة «كفء» عن العامين الأخيرين.

وأكدت الأكاديمية أهمية الالتزام بكافة الشروط والإجراءات لضمان استكمال طلبات تغيير المسمى الوظيفي بالشكل القانوني والرسمى.