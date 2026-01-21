شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موسم حصاد محصول البطاطس العروة الشتوية بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة «أبو منقار»، المقام على مساحة 7275 فدانًا، يرافقه إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب للاستيراد.

وأكد «الزملوط»، متابعته منظومة الحصاد الآلي المتطورة، التي تعتمد على الميكنة الكاملة في الحصاد والفرز والتعبئة، لضمان أعلى معايير الجودة، مشيدًا بمستوى الإنتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية؛ ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، في ظل التوسع بإجمالي المساحات المنزرعة بالبطاطس على مستوى المحافظة، والتي بلغت 100 ألف فدان، تنتج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

وأكد أهمية التوسع في «الزراعات التعاقدية» ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ، مشروع الاستزراع السمكي بقرية «الموشية»، كما تابع ختام حصاد الدورة الإنتاجية الثانية تمهيدًا لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية والأسواق.

فيما استعرض مقومات المشروع المقام على مساحة 12 فدانًا، ويضم مشروع استزراع سمكي وصوبًا زراعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنًا من أسماك «البلطي» الطازجة، مشيدًا بتطبيق منظومة الزراعة التكاملية التي تعتمد على إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري 5 صوب زراعية متنوعة، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأشار إلى دراسة رفع كفاءة طريق «الموشية – القصر»، بجانب تفقد توسعات منفذ مبادرة توفير السلع الغذائية بمدينة موط، والتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 20%، موجهًا باستمرار المتابعة وضمان انتظام الخدمة واستقرار الأسعار.