رئيس الرقابة على الصادرات والواردات يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية

أجرى عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، تم خلالها زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليا.

وعقد رئيس الهيئة، خلال الزيارة، اجتماعات مع مسئولي الوكالة الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في تقييم المطابقة، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، وتنمية القدرات الفنية.

وأكد رئيس الهيئة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والاستفادة من التجربة الألمانية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحافظ على سلامة السوق المحلية، وتأتي ضمن خطة الهيئة لدعم التحديث والإصلاح ومواكبة المتغيرات العالمية.