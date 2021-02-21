كشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضها لسوء معاملة بأحد النقاط الأمنية في الغربية

كشف أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بشأن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملة بأحد النقاط الأمنية بالغربية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعت خلاله إحدى السيدات بتعرضها لسوء معاملتها أثناء استيقافها بإحدى النقاط الأمنية في الغربية، وفحص هاتفها المحمول وتفتيش حقيبة يدها.



بالفحص تبين عدم صحة ما إدعته المذكورة من تعرضها لسوء معاملتها، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم استيقاف السيدة المذكورة بإحدى النقاط الأمنية بدائرة مركز طنطا بالغربية.



وتبين وجود سابقة اتهامات لها، والحكم عليها في العديد من القضايا، ومطلوب التنفيذ عليها في حكمين قضائيين.



تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.