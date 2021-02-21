رئيس الوزراء بين أوائل من يتلقون لقاح كورونا في أستراليا

تلقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد، جرعة من لقاح كوفيد-19 قبل بدء التوزيع على مستوى البلاد، حيث أنه من بين أولئك المدرجين في مقدمة قائمة انتظار التطعيم.

وجاء تطعيم موريسون بعد فترة وجيزة من تطعيم أحد المقيمين في دار لرعاية المسنين يبلغ من العمر 85 عاما والذي كان أول أسترالي يتلقى اللقاح في حدث تم نقله عبر التلفزيون في سيدني.

وقال موريسون عندما سألته الممرضة عما إذا كان لديه أي أسئلة: "أنا مستعد للذهاب، تمامًا مثل البلد".

وتبدأ البلاد رسميًا برنامج التطعيم الرئيسي يوم غد الاثنين.

ودافع وزير الصحة جريج هانت عن المعاملة التفضيلية لرئيس الوزراء، وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية "الأمر يتعلق بالثقة".

وقال هانت: "تظهر الأبحاث أن الناس يريدون أن يروا أننا نعتقد بأنها آمنة ، فذلك سيمنحهم ثقة أكبر".

وكان كبير المسؤولين الطبيين في البلاد وكبير مسؤولي التمريض وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بين مجموعة من 12 أستراليًا تم تطعيمهم اليوم الأحد.

وفي الوقت الذي تلقى فيه موريسون لقاح فايزر، قال هانت إنه وموظفي وزارة الصحة الآخرين سيحصلون على جرعة أسترازينيكا في وقت لاحق.

ويبدأ التطعيم بلقاح فايزر/بيونتك في البلاد بعد وصول شحنة أولية من 142 ألف جرعة إلى أستراليا الأسبوع الماضي. وسيشمل التطعيم لقاح أسترازينيكا/أكسفورد اعتبارًا من أوائل مارس.

وتشمل المجموعات ذات أولوية الحصول على اللقاح كل من المسنين والمعاقين المقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، والعاملين في الحجر الصحي والحدود.

وسجلت أستراليا ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، حوالي 28700 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة - وهو معدل أقل بكثير للفرد من معظم البلدان المتقدمة. وبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد حاليًا 909.