وزير الصحة البريطاني: أرقام كورونا في المستشفيات تنخفض أكثر من الموجة الأولى



قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن "هناك علامات على أن أرقام المستشفيات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنخفض أكثر من الموجة الأولى".



وأشار هانكوك إلى أنهم "حصلوا على بيانات مبكرة أظهرت أن اللقاحات تؤدي إلى خفض العدوى بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "التجارب السريرية جارية لتقرير ما إذا كان يجب أن يحصل الأطفال على تطعيمات فيروس كورونا"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف أن "الإجراءات الحدودية الصارمة قد حدت على ما يبدو من انتشار متحورات فيروس كورونا من البرازيل وجنوب إفريقيا"، مشيرا إلى أنهم "ليسوا متأكدين لحد الآن ما إذا كان اللقاح المضاد لفيروس كورونا فعال ضد هذه المتحورات".



وأوضح أن "خارطة الطريق لتخفيف الإغلاق الوطني الثالث لإنجلترا، المقرر نشرها يوم غد الاثنين، ستحتاج إلى إتاحة الوقت لتحليل البيانات، لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن المتغيرات يمكن أن تقوض طرح اللقاح"، لافتا إلى أن "الإشارات الأولية كانت مشجعة".



وتابع: "هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب الاتصال، والإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، تعمل جيدا وتساعد في مواجهة جائحة كورونا، ولدينا الآن يقظة أقوى بكثير".