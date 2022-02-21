يدخل «الجواهرجي»، الذي يجمع الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي، غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات، في موسم عيد الفطر المقبل، حيث يتبقى لفريق العمل تصوير أسبوع واحد، ومن المقرر استكمال تصوير المشاهد المتبقية بعد عودة محمد هنيدي من خارج مصر.

ويجمع فيلم «الجواهرجي» بين محمد هنيدي ومنى زكي، بعد ما يقرب من 24 سنة، منذ آخر أفلامهم سويا «صعيدي في الجامعة الأميركية»

«الجواهرجى» من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، ولبلبة، وآسر ياسين، وأحمد السعدني، وريم مصطفى، وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.