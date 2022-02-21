نقيب الزراعيين يطالب بعقوبات رادعة في التعدي على الأراضي الزراعية





قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشكلة التعدي على الأرضي الزراعية من أكبر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية وتتناقض مع مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية.

وأضاف سيد خليفة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعدي على 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة إزالة جميع التعديات.

وتابع نقيب الزراعيين: «نأمل أن تكون عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية رادعة لمنع تكرارها، لكن لا توجد قوى بشرية كافية لرصد مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية»، مؤكدا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية حق أصيل للأجيال القادمة.

وأردف سيد خليفة، أن الدولة وجدت البديل للمواطن في الريف وسمحت له ببناء أكثر من دور في منزله حتى لا يتعدى على الأراضي الزراعية، موضحا أن الدولة اتخذت إجراءات عديدة لحماية الأراضي الزراعية.

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