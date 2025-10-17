أحمد حلمي يشارك ضيفا في مهرجان أثر للإبداع والتسويق بالرياض 21 و22 أكتوبر الجاري



أعلن الفنان أحمد حلمي عن مشاركته كضيف ضمن فعاليات مهرجان "أثر" للإبداع والتسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته يومي ٢١ و٢٢ أكتوبر الجاري في حي Jax بالدرعية بالعاصمة الرياض.

ويُعد مهرجان "أثر" من أبرز الفعاليات في قطاع التسويق والإعلان والإبداع بالمملكة، حيث يجمع القادة وصانعي القرار والعاملين في وكالات التسويق والإعلام، إلى جانب المواهب الصاعدة من الجامعات.

وتم الإعلان عن مشاركة أحمد حلمي ضمن برنامج الفعاليات، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن طبيعة ظهوره أو الفعالية التي سيحضرها خلال المهرجان.