ليتوانيا: أوكرانيا تتعرض للهجوم بالفعل

قال وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبرجيس، إنّ الضغط الاقتصادي والعسكري الذي تمارسه روسيا على أوكرانيا يصل فعليًّا إلى مستوى هجوم.



جاء ذلك في تصريحات خلال التوجه للمشاركة في محادثات في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



وقال لاندسبرجيس، إنَّ الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون واضحًا للغاية بشأن الوضع، وأشار إلى أوكرانيا تتعرض بالفعل للهجوم.



ودعا التكتل إلى بحث فرض عقوبات الآن وليس مجرد إعدادها للتنفيذ في حالة الغزو كما هو مخطط.



كما قال إن ليتوانيا بصفتها دولة بلطيقية لديها مقعد في الصف الأول للتعامل مع الوضع بالكامل، وأضاف أنّه إلى جانب التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها أوكرانيا، فيجب تخيل أن الدولة محاطة بجيش أجنبي مع تهديد الغزو، وفق تعبيره.



وأوضح الوزير أيضًا أن الإعلان عن بقاء القوات الروسية في بيلاروس - جارة ليتوانيا - غيَّر الحسابات الأمنية لأوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال: "ما نراه هو في الواقع احتلال بطيء للغاية لأراضي ودولة بيلاروسيا".