شركة إماراتية تكشف عن أسراب طائرات مسيرة توفر خيارات دفاعية وهجومية

كشفت شركة إيدج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة للدفاع، عن أسراب طائرات مسيرة وأحدث استخداماتها في الأنظمة الجوية غير المأهولة.

وطرحت إيدج الطائرات يوم الأحد، اليوم الأول من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2022)، الذي انطلق في أبوظبي.

ويتم إطلاق الطائرات المسيرة من الأرض لضمان تحقيق الحسم في القتال، وهي تطير وفق تشكيل معين لأداء مهمة متناسقة تربك الخصم.

وقالت الشركة في بيان إن الطائرات تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتشارك الطائرات المعلومات مع بعضها البعض لتتبع مواقعها النسبية والحفاظ عليها، و للاشتباك مع الأهداف بشكل فعال.

ويتميز سرب الطائرات بدون طيار بوزن إقلاع أقصى يبلغ 8 كجم مع مستوى عالٍ من الذكاء والاستجابة أثناء توجيهه نحو الهدف، والذي قد يشمل طائرات مقاتلة معادية على مدرج المطار في قاعدة عسكرية، أو قافلة قادمة من مدرعات العدو، على سبيل المثال.

وتم تجهيز الطائرات بدون طيار للعمل بسرعات تدعم نجاح المهمة، مع نطاق اتصال واسع وقدرة تحمل عالية للطيران. كما يمكن إطلاق الطائرة المجنحة بدون طيار في غضون ثوانٍ، وهي تتميز بجناحين تبلغ المسافة بين طرفيهما 44ر1 متر بينما يبلغ طولها 25ر1 متر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سعيد المنصوري: "يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في النهوض بقطاع الدفاع ومجالات أخرى، وتعتزم إيدج البقاء في طليعة التطورات الحديثة التي تشكل قطاعنا والعالم ككل، من قاعدتنا في دولة الإمارات، إذ يعد مستوى الاستقلالية الذي توفره هذه الأسراب من الطائرات المسيرة إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتسريع استثمارات البحث والتطوير في هذه المجالات لتوريد المنتجات ذات الصلة إلى السوق بسرعة في مجالات الأنظمة المستقلة والذخائر الذكية".