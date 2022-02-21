محافظ المنوفية يحيل عددا من المختصين بالإدارة الهندسية بمنوف للنيابة الإدارية

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف للنيابة الإدارية لإعمال شئونها، وذلك لتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي في متابعة تنفيذ قرار " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " صدر في عام 2019 بشأن هدم منزل بالكامل لمواطن بمدينة منوف وإصدار قرار هندسي باسم زوجته لترميم ذات المبنى في عام 2021 مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة ، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام.

وتبين من خلال المعاينة علي الطبيعة وفحص الموقع محل الشكوى عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بمتابعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والذي يقتضي بهدم مبنى بإحدى شوارع منوف حتي سطح الأرض لوجود شروخ متفرقة وتصدعات ببعض حوائط المبنى وتلف ببعض أجزاء الأسقف مما يشكل خطورة داهمة على أرواح المواطنين ويستوجب قيام المالك بتنفيذ قرار الهدم تحت إشراف هندسي خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وخلال المعاينة تبين عدم قيام المواطن بهدم المبنى كاملاً وشروعه في أعمال البناء، فضلاً عن وجود إشغالات بالشارع عبارة عن سلالم للمباني المجاورة للمبنى .

كما تبين بالفحص عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام المواطن بتنفيذ قرار هدم المبنى كاملاً ، فضلاً عن إصدار قرار هندسي باسم زوجته بترميم ذات المبنى مخالفةً للوائح والقوانين المنظمة.

وبناءً عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق وتنفيذ إزالة فورية لكافة المخالفات، مؤكداً على استمراره في التصدي لكل أوجه الفساد المالي والإداري واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.