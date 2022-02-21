وفاة قطب الأعمال والموسيقي البريطاني جمال إدواردز عن عمر 31 عاما

توفي رجل الأعمال البريطاني جمال إدواردز عن عمر يناهز 31 عاما، وفقا لمدير أعماله.

اشتهر إدواردز بتأسيسه منصة الموسيقى الشهيرة "إس.بي.تي.في"، التي ظهرت من خلالها سلسلة من المواهب الموسيقية في المملكة المتحدة مثل فريق ديف والمغنية جيسيكا جيه.

وقال مدير أعماله لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا إن إدواردز توفي صباح الأحد.

وفي عام 2014، حصل إدواردز على جائزة "إم.بي.إي" عن خدماته التي قدمها للموسيقى.

كان إدواردز شابا صغير السن عندما قرر إطلاق منصة البث والإنتاج الشبابية "إس.بي.تي.في" لتحميل المقاطع التي سجلها لأصدقائه وهم يؤدون أعمالهم الموسيقية في مسكنه في أكتون غربي لندن.

وبحلول عام 2014، جمع ثروة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني (9ر10 مليون دولار) وعمل مع فنانين من بينهم جيسي جيه وإيميلي ساندي وإيد شيران.

كان إدواردز قد قال في تصريحات لوكالة بريس أسوسيشن بعد حصوله على جائزة "إم.بي.إي" إنه أطلق "إس.بي.تي.في" لتوفير منصة لأصدقائه.

وأضاف في ذلك الوقت: "لقد شعرت بالإحباط من الذهاب إلى المدرسة حيث الجميع يتساءل (كيف نحصل على مقاطع الفيديو الخاصة بنا على إم.تي.فيه؟)".

وأضاف أن الأمر "نصفه موهبة ونصفه توفر المنصة".