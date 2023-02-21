كشفت هدير رزق، والدة الطفل عماد محمود حليم، ضحية بالوعة دمياط، عن تفاصيل وفاة نجلها اليوم، إثر سقوطه في بير الصرف الصحي، قائلة: “لم أشعر بغيابه حتى إلى أن جاء أحد الأطفال وكان تحدث معه وأبلغني بسقوط ابني في بير صرف صحي”.

وأشارت هدير رزق، خلال حوار عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن أحد الشباب حاول إنقاذ ابنها، وفرق الإنقاذ وصلت بعد الاتصال بهم بساعة كاملة، ولم يتخذوا الإجراءات بإنقاذ الطفل عماد سريعًا، ورفضوا النزول بير الصرف الصحي، مؤكدة أن الأهالي تدخلوا وساعدوا في خروج نجلي.

ونوهت والدة الطفل الضحية، بأن هذا البيرة مفتوحة منذ أكثر من 20 يوما وهي في منطقة موقف.

وأشارت هدير رزق، والدة الطفل عماد محمود، إلى أن المنطقة التي بها البير مظلمة، مؤكدة أن الأهالي هم الذين أخرجوا الطفل عماد بعد 3 ساعات من السقوط، مؤكدة أنها لا تطلب إلا العدالة في من تسبب في وفاة نجلها.