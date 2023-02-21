المؤبد لمتهم بحيازة 160 طربة من مخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، "ا.م.س"، تاجر جمال "إبل"، بالسجن المؤبد، وتغريمه ماليًا 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 160 طربه لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 14894 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال استقلال المتهم سيارة نصف نقل "بلا لوحات معدنية" رفقة قائدها، توقفت قرب القوة الأمنية، وتركها المتهم حائزًا جوال بلاستيكي، ثم انصرفت السيارة، فأسرعت القوة بضبطه، وبفض الجوال عثر بداخله على 160 طربه لمخدر الحشيش، تزن 16 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: حازم عبد الفتاح الشناوي، ومحمد إبراهيم عوض.