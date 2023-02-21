بايدن: روسيا لن تنتصر أبدا في أوكرانيا

سلط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء ألقائه خطابا مهما في العاصمة البولندية وارسو قبل الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، الضوء على مقاومة أوكرانيا ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بايدن اليوم الثلاثاء، من العاصمة البولندية: "قبل عام، كان العالم يستعد لسقوط كييف، حسنا لقد جئت حالا من زيارة إلى كييف ويمكنني أن أعلن عن الموقف القوي لكييف".

وتابع الرئيس الأمريكي، من قلعة وارسو الملكية، التي كانت رمزا للمدينة التي دُمرت إلى حد كبير في الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤها فيما بعد: "كييف تقف فخورة، وتقف شامخة والأهم أنها لا تزال حرة".

وأضاف بايدن، أن "رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأرض والسلطة"، لم تواجه فقط من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن أيضا من "الإرادة الحديدية للأمريكيين".

وقال: "روسيا لن تنتصر أبدا في أوكرانيا، أبدا".

وسافر بايدن إلى كييف أمس الإثنين، والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان زيلينسكي، قد زار الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، في أول رحلة خارجية منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتدعم الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو .

وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا حوالي 16مليار دولار منذ الغزو ، حسبما اعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.