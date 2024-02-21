أوقاف دمياط تنظم أمسية دينية احتفالا بليلة النصف من شعبان

أقامت مديرية الأوقاف بدمياط، أمسية دينية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندي بمدينة دمياط، بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتضمنت الأمسية ابتهالات وتواشيح دينية، كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف خطبة؛ تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدا ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات، بالقيام من المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

من جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأسمى آيات التهنئة إلى أبناء محافظة دمياط، بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، داعية الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.