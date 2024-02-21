أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، الكشف عن أنشطة منظمة تجسسية تحمل اسم "المجلس البريطاني"، والتي كانت تعمل في مجال الاستخبارات لصالح كييف واستخدمت اللاجئين الأوكرانيين لجمع بيانات استخباراتية في مقاطعة خيرسون.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي، أنه تم اكتشاف أنشطة تجسسية تعود لـ"المجلس الثقافي البريطاني"، والذي قام بأنشطة استخباراتية لصالح نظام كييف في مقاطعة خيرسون"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأثبت جهاز الأمن الفيدرالي، أن المجلس الثقافي البريطاني استخدم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بريطانيا للحصول على معلومات استخباراتية عسكرية سياسية من خلال اتصالات وثيقة موجودة في مقاطعة خيرسون.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات، بحسب سبوتنيك.