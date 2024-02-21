وصول إبراهيم عيسى وعمرو موسى للمتحف المصري الكبير لحضور حفل 100 سنة أم كلثوم

ينطلق بعد قليل حفل "100 سنة أم كلثوم"؛ للاحتفاء بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم، في المتحف المصري الكبير، حيث يشهد الحفل أشهر أغاني سيدة الغناء العربي، التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وحرص على حضور الحفل السفير عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والإعلامي إبراهيم عيسى.

وكان الجمهور قد بدأ التوافد على المتحف المصري الكبير منذ السادسة مساء، وكانت في مقدمتهم الإعلامية مها الصغير، كما حضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويحيي الحفل كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان "100 عام من الإبداع"، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي، فيما يتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين.