توقيع 4 مذكرات تفاهم في ختام أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة

اختتمت في بغداد اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة المشتركة السورية العراقية بتوقيع محضر اجتماعات اللجنة، والذي يتضمن مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها في العديد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

ووفق الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) اليوم، تم خلال الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في سورية ونظريتها العراقية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سورية ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق ومذكرة تفاهم في مجال حماية الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) في العراق ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا.

كما تم توقيع ملحق لبروتوكول التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس، ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق وهيئة المواصفات والمقاييس في سورية للأعوام 2024- 2026.

وكانت أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة في دورتها الـ 12 بدأت في بغداد يوم أمس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري.