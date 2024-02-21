سفارة اليمن بمصر لـ الشروق: العقيد المتوفي داخل مستشفى بالقاهرة كان محبوسا بتهمة الاتجار في العملة

أعلنت سفارة اليمن بالقاهرة أمس، وفاة عقيد شرفي بالجيش اليمني داخل مستشفى في القاهرة، خلال فترة احتجازه على ذمة قضية اتجار في العملة، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي داخل المستشفى إثر الأزمة.

وقال المتحدث الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة، بليغ المخلافي، إن المتوفى داخل السجون المصرية هو ضابط سابق يمني يعيش في القاهرة منذ سنوات، مضيفا أن السفارة تنتظر قرار الصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة وتسليمها إلى ذويه.

وأضاف المخلافي، في تصريح لـ"الشروق"، أن المتوفى العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، توفى بأحد مستشفيات خلال فترة احتجازه على ذمة قضية اتجار في العملة، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي داخل المستشفى إثر الأزمة.

وأشار إلى أن المتوفى خرج من الخدمة بالقوات المسلحة اليمنية عقب تعرضه لإصابة نتيجة محولة اغتيال عام 2012 من قبل تنظيم القاعدة، لافتا إلى أنه استقر بمصر لتلقي العلاج.