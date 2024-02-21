طالب ممثل الوفد الروسي (السفير الروسي في هولندا) في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية فلاديمير تارابرين، إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال تارابرين في جلسة، اليوم الأربعاء: «يجب على إسرائيل إنهاء جميع انتهاكات القانون الدولي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع القانوني»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أنَّ المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، تتعارض مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وتتحدث خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية، وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي عن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.