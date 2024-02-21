زيلينسكي يرسل وفدا إلى الحدود البولندية لإجراء محادثات بشأن احتجاجات المزارعين

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قرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال رئيس الوزراء دينيس شميهال، وأعضاء آخرين بالحكومة إلى المعابر الحدودية المغلقة لإجراء مفاوضات، وذلك بعد أيام من احتجاجات المزارعين البولنديين على الحدود.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو تم نشره باللغتين الأوكرانية والبولندية، اليوم الأربعاء، إن هذا ينطبق بشكل خاص على وزير الدفاع رستم عميروف.

وسيتم هذا قبل الذكرى السنوية الثانية للحرب يوم السبت المقبل.

وأضاف: "للأسف، هذا الإغلاق على الحدود يعرض للخطر إمدادات الأسلحة لرجالنا على الجبهة".

كما خاطب زيلينسكي، رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس البولندي أندريه دودا.

وناشد الرئيس الأوكراني القيادة البولندية: "أطلب منك، دونالد، رئيس الوزراء أن تذهب إلى الحدود أيضا، سيدي الرئيس أندريه، أطلب منك أن تدعم هذا الحوار"، مؤكدًا أن هذا أمر يتعلق بالأمن القومي الأوكراني.

وتابع: "لا يمكن أن نؤجل هذا"، مضيفا أنه مستعد أن يقود السيارة بنفسه إلى الحدود.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأوكراني، إن المفوضية الأوروبية يجب أن ترسل أيضا ممثلين إلى الاجتماع المطلوب.

ومنذ عدة أيام، يحاول المزارعون البولنديون منع الشاحنات التي تحمل الحبوب الأوكرانية من دخول بولندا.

وتردد أن عدة آلاف من الشاحنات متوقفة عند المعابر الحدودية.