استقر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة فريقه ضد لوتون تاون، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مساء اليوم الأربعاء، مع لوتون تاون، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، في المقابل، يأتي فريق لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وهناك شكوك حول مشاركة محمد صلاح، لاعب الفريق، بسبب عدم اكتمال لياقته بنسبة 100% بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وحسب موقع "thisisanfield" فإن ليفربول سيلعب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

خط الهجوم: هارفي إليوت - لويس دياز - كودي جاكبو.