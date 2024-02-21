الخارجية الأمريكية: الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا ورهيبا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا ورهيبا.



وأضاف ميلر خلال مؤتمر صحفي متلفز، أن وكالة الأونروا حاليا هي الموزع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، وأن واشنطن لا تريد حدوث انقطاع للمساعدات.



وتابع "أجرينا محادثات مع الأمم المتحدة وعدة دول بشأن ضمان عدم انقطاع عمل الأونروا".



وشدد ميلر، على أن واشنطن تريد اتفاقا يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار يمكّن من إخراج الرهائن وإيصال المساعدات، مضيفا "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسنواصل العمل في هذا الملف".



وأمس، رفض مجلس الأمن مشروع القرار الجزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد "فيتو" أمريكي.



واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



وحظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة وامتناع بريطانيا ومعارضة الولايات المتحدة.