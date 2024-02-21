روبليف يتأهل لمواجهة قاهر أندي موراي في بطولة قطر

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واصل الروسي أندريه روبليف المصنف الأول ببطولة قطر المفتوحة للتنس مشواره في المسابقة ،بالتأهل لدور الثمانية، اليوم الأربعاء.

تأهل روبليف بسهولة بعدما فاز على الفرنسي ريتشارد جاسكيه بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 ،بعد مباراة استمرت 56 دقيقة فقط.

وتأهل اللاعب الروسي الذي سبق له الفوز ببطولة قطر المفتوحة في عام، 2020 ليلاقي التشيكي جاكوب مينسيك الذي فجر مفاجأة مدوية بالإطاحة بالبريطاني المخضرم أندي موراي، وصيف نسخة العام الماضي 2023، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

كان موراي قد ودع منافسات النسخة الحالية من البطولة بعد الخسارة أمام مينسيك بعد مباراة ماراثونية امتدت ثلاث ساعات و24 دقيقة.

وحسم اللاعب التشيكي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7 / 6 ،بينما أدرك موراي التعادل بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 7 / 6 ،قبل أن ينتزع مينسيك بطاقة التأهل بالفوز 7 / 6 في المجموعة الثالثة.

وتأهل لدورالثمانية أيضا الفرنسي أوجو هامبرت المصنف الثالث في البطولة، بالفوز على الروسي بافل كوتوف بنتيجة 6 / 4 و6 / 1.

بينما ودع الفرنسي الآخر أوجو جرينييه البطولة بالخسارة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة 7 / 6 و6 / 7 و6 / 1.

وفي وقت سابق، صعد الروسي كارين خاشانوف المصنف الثاني بالبطولة بعد فوزه على على المجري فابيان ماروزسان بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، ليتأهل لمواجهة الفنلندي إميل روسوفوري.

تأهل روسوفوري بدوره بالفوز على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 ،بعد مباراة امتدت ساعة و46 دقيقة.

وصعد لدور الثمانية أيضا الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف الرابع في البطولة، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش بعد مباراة ماراثونية.

احتاج بوبليك ساعتين وسبع دقائق للفوز على فوتشوفيتش بنتيجة 2 / 6 و6 / 3 و6 / 4.