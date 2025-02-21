الإصابات تربك حسابات الهلال قبل كلاسيكو الاتحاد

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تلقى الهلال صدمة جديدة قبل الكلاسيكو المرتقب أمام الاتحاد في الدوري السعودي، بعدم اكتمال جاهزية مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن ميتروفيتش (30 عاما) غير جاهز بشكل كامل للمشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بالجولة 21 من الدوري السعودي، يوم السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، سيجتمع مع الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي، لتحديد مدى جاهزية اللاعب.

وبجانب ميتروفيتش، يفتقد الهلال خدمات عدة لاعبين للإصابات، على رأسهم ياسر الشهراني، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.