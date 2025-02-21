تركيا: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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حيدت الاستخبارات التركية، اليوم الجمعة، عنصرين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" الانفصالي في عملية بمنطقة هاكورك شمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الجمعة، بأنه "تم تحييد الإرهابيين المطلوبين لارتكابهما جرائم إرهابية، بعد تحديد مكانهما في عملية استهداف مباشر، حيث كانا بصدد تنفيذ عمل إرهابي ضد القوات التركية".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

وفي 17 أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.