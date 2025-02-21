مانشستر يونايتد يستهدف ثلاثي الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن تحركات قوية من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يستهدف النادي الإنجليزي التعاقد مع ثلاثة نجوم بارزين من الدوري الإسباني.

وبحسب ما أفادت به شبكة "Teamtalk"، فإن إدارة مانشستر يونايتد تضع نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا على رأس أولوياتها في الميركاتو المقبل، إلى جانب اهتمامها بمدافع برشلونة رونالد أراوجو، الذي كان هدفًا قديمًا للنادي، بالإضافة إلى مهاجم مانشستر سيتي السابق، جوليان ألفاريز، الذي يقدم مستويات مميزة مع أتلتيكو مدريد.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب المنتظر لمانشستر يونايتد، روبن أموريم، سيحصل على دعم كبير من الإدارة في سوق الانتقالات، حيث يسعى النادي لإنفاق مبالغ طائلة من أجل العودة للمنافسة على الألقاب الكبرى.