وزير الإسكان يعلن قرارات جديدة بشأن زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة

نظّم حزب مستقبل وطن ندوة حضرها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب وأمين الإسكان والمرافق المركزي بالحزب.

كما حضر رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العامين المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلاً عن عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وفي البداية، أشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

كما عبّر الأمين العام عن تقدير الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الوطني المشرف في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكداً اصطفاف الشعب المصري بأكمله خلف القيادة السياسية.

ومن جانبه، صرّح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم السماح بزيادة مسطح المباني بدور السطح في المدن الجديدة بنسبة لا تتجاوز 75% من إجمالي مسطح الدور، شاملاً غرف مرافق الخدمات.

وأوضح أن قيمة المقابل المالي لهذه الزيادة ستكون بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، للمنطقة التي يقع فيها المبنى محل الطلب.

وأضاف أنه يُسمح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024، الذي يمنح تخفيضًا بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري.

وأكد الشربيني أهمية الدور البارز الذي لعبه حزب مستقبل وطن خلال السنوات الماضية في تعزيز الخدمات المجتمعية ودعم المواطن المصري من خلال تقديم خدمات متنوعة وتبني مبادرات تسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وفي سياق متصل، دعا النائب الدكتور عبد الهادي القصبي إلى ضرورة مشاركة نواب الحزب في جميع افتتاحات المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظات، بهدف نقل الصورة الحقيقية للمواطنين.

وفي سياق أخر، طالب النائب حسام الخولي، بتوضيح أسعار الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي المخصصة للشباب، مع مقارنتها بالتكلفة الفعلية لبناء هذه الوحدات.

وفي ذات السياق، استعرض النائب طارق شكري، أمين الإسكان والمرافق المركزي، عددًا من طلبات النواب أمام وزير الإسكان، كان من أبرزها طلبات الإحاطة المتعلقة بالأراضي وتخصيصها.

من جانبه، أكد النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن وزارة الإسكان تشهد حركة نشطة في مختلف قطاعاتها، مشيدًا بوجود تعاون مثمر بين الوزارة والمجلس في مناقشة القضايا المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية.



وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من التحديات التي تواجه ملف الإسكان في مصر، من بينها مشكلات الأحوزة العمرانية، وأزمات التعاونيات السكنية، بالإضافة إلى قضية توصيل الغاز الطبيعي في بعض المدن، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.