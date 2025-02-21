محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل السليمانية بقرية بني حسين بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مسجد آل السليمانية بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، وأدى المحافظ ومرافقوه فيه صلاة ظهر الجمعة، وذلك في إطار تعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين وتطوير المنشآت الخدمية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والشيخ ناصر العزايزي، مدير المتابعة بمديرية الأوقاف بأسيوط، والنائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، ووكلاء وزارات التموين، والعمل، والإسكان، والشباب والرياضة، والطرق والنقل، والري، والتعليم الفني، والطب البيطري، وشركات المرافق، والشيخ رمضان جمعة، مدير المساجد الأهلية، والشيخ عبد الجابر عبد البديع، مدير أوقاف بحري مركز أسيوط، ولفيف من الأئمة والتنفيذيين ومواطني القرية.

وأزاح محافظ أسيوط الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، وأدى صلاة الجمعة به وسط جموع أهالي قرية بني حسين، واستمع والمصلون إلى بعض آيات الذكر الحكيم، ثم خطبة الجمعة التي تناولت موضوع القيم الأخلاقية، التي تعد الأساس في بناء المجتمعات السليمة، وأهمية الصدق، والأمانة، والتسامح في التعامل بين الناس، والتعاون والمشاركة في أعمال الخير التي تدل على التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.

وعقب الصلاة، قدم المحافظ التهنئة للمصلين بمناسبة افتتاح المسجد، معرباً عن سعادته البالغة بمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله، الذي يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث تم تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجديدات بجهود ذاتية وتبرعات أهلية، وهو ما يعكس روح التعاون والتكافل بين المواطنين من أجل تحسين مستوى الخدمات العامة في قراهم، مؤكداً دور المسجد كمركز إشعاع ثقافي وديني يعزز القيم الإنسانية، ويسهم في نشر الوعي المجتمعي.

كما هنأ أبو النصر المواطنين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات، مما يساهم في تغيير حياة المواطنين وتحقيق النهضة الشاملة، تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما استمع إلى مطالب بعض المواطنين واحتياجاتهم، ووجه الجهات التنفيذية بحلها.

من جانبهم، عبر الأهالي والمصلون عن سعادتهم بافتتاح المسجد، مثمنين جهود المحافظة في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.