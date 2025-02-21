هجوم عند نصب المحرقة في برلين وإصابة رجل بجروح خطيرة

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قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في هجوم نفّذ على الأرجح بأداة حادة عند نصب الهولوكوست (المحرقة) في وسط برلين بالقرب من السفارة الأمريكية.

وقالت الشرطة على موقع "إكس" إن "رجلا أصيب بجروح خطيرة على يد شخص مجهول، المسعفون يقدمون الرعاية لأشخاص شاهدوا ما حدث في الموقع".

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الرجل المجهول هاجم الجريح بأداة حادة على ما يبدو".

وذكرت الشرطة الألمانية انها "ألقت القبض على شخص بتهمة التخطيط لهجوم على السفارة الاسرائيلية في برلين".

وقالت صحيفة تاجس شبيغل الألمانية إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في واقعة طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن الشرطة أغلقت المكان في وسط المدينة وتُجري عملية تفتيش.

وذكرت الصحيفة أن الواقعة حدثت على الجانب الشمالي من النصب التذكاري للهولوكوست مترامي الأطراف بالقرب من السفارة الأميركية.