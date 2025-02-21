منتخب مصر يفوز على أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا لكرة السلة

حقق المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة، الفوز على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71، في المرحلة الثانية من المجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا والمقامة بمدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

وحسم منتخب أفريقيا الوسطى نتيجة الشوط الأول لصحاله بنتيجة 93-36، فيما حسم منتخب مصر الفترة الثالثة بنتيجة 59-52، واستمرت سيطرة الفراعنة لينهوا المباراة لصالحه بنتيجة 75-71.

وقدم إيهاب أمين نجم المنتخب الوطني مستوى قوي في مواجهة اليوم ليكون أفضل أفضل مسجلي مصر في المباراة بتسجيله 14 نقطة.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب السلة في الجولة المقبلة منتخب مدغشقر مستضيف التصفيات، في المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدًا السبت.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- ميدو ربيع - مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة السلة كلا 12 لاعبًا وهم:” إيهاب أمين، أحمد عادل، ميدو طه، يوسف شحاتة، مهاب ياسر، عمرو زهران، يوسف شوشة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، عمر طارق”.