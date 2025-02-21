قرية فلبينية تقدم حافزا ماليا لسكانها لصيد البعوض لمكافحة حمى الضنك

عرضت إحدى القرى في العاصمة الفلبينية دفع مبلغ بيزو فلبيني واحد(017ر0 دولار) لسكانها مقابل كل خمس بعوضات أو يرقات يصطادونها-حية أو ميتة- كجزء من جهود تهدف إلى مكافحة زيادة حالات الإصابة بمرض حمى الضنك.

وأطلقت قرية أديشن هيلز في مدينة ماندالويونج في مانيلا الحملة التي تعرف باسم-هناك بيزو مقابل البعوض-أمس الأول الأربعاء، مما استقطب حشودا في صالة مناسبات القرية.

وقال رئيس القرية كارليتو سيرنال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مشروع بيزو مقابل البعوض هو إجراء بديل لاسيما في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بحمى الضنك".

ويدافع سيرنال عن استراتيجية غير تقليدية، دفعت وزارة الصحة لاقتراح أنه بدلا من تقديم مكافأة مقابل قتل البعوض، يتعين على المسؤولين المحليين أن يعملوا على جمع القمامة.

وذكرت القرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أحد السكان أحضر 45 يرقة بعوضة دفعة واحدة، فكسب 9 بيزوهات.

يشار إلى أن متوسط الدخل اليومي في العاصمة مانيلا ما بين 600 و645 بيزو.

يذكر أن 8 مناطق خلاف قرية أديشن هيلز أعلنت عن ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالعدوى الفيروسية التي قد تؤدي إلى الوفاة.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 28 ألفا و234 حالة إصابة بحمى الضنك في الفلبين هذا العام حتى الأول من فبراير الجاري، بزيادة نسبتها 40%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.