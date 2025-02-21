حماس تسلم جثمان الإسرائيلية شيري بيباس للصليب الأحمر

قال مصدر خاص لـ«الجزيرة»، إن «كتائب القسام سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر».

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بارتكاب انتهاك «وحشي» للهدنة بعدم إعادة جثة شيري بيباس كما هو متفق عليه، مضيفا أن إسرائيل ستجعل حماس تدفع ثمن ذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه تأكد من هويات طفلين تم تسليم جثتيهما من قبل حماس مع جثتين أخريين، لكنه أكد أن والدتهما شيري بيباس لم تكن من بين الجثث التي تم إرجاعها، معتبرًا ذلك «انتهاكًا بالغ الخطورة».

وأوضح الجيش الإسرائيلي: «خلال عملية التعرف، تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى، هذه جثة مجهولة وغير محددة».

وقال مسؤول في حركة حماس إن رفات شيري بيباس «يبدو أنها اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية»، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأوضح المسؤول في حماس، إسماعيل الثوابتة، أن جثة شيري بيباس «تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد».

وأكدت حماس أن القصف الإسرائيلي هو السبب في عدم القدرة على تحديد هوية جثة شيري بيباس بشكل دقيق، مشيرة إلى أن الرفات اختلطت ببقايا بشرية أخرى بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.