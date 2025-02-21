تقارير: جوارديولا يخطط لثورة في مانشستر سيتي

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يواصل مانشستر سيتي العمل على تعزيز صفوفه للموسم المقبل، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث وضع المدرب بيب جوارديولا خطة لإعادة الفريق إلى قمة المنافسة الأوروبية.

وبحسب صحيفة "فيشاجيس" الإسبانية، يتصدر فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، قائمة أولويات مانشستر سيتي.

ويعتبر صانع الألعاب الألماني من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ويرى فيه جوارديولا خيارًا مثاليًا لخلافة كيفين دي بروين في المستقبل.

كما يستهدف السيتي استعادة لاعبه السابق، جيريمي فريمبونج، الذي يقدم مستويات رائعة مع باير ليفركوزن.

أما الاسم الثالث في قائمة المطلوبين، فهو جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ، الذي سبق لجوارديولا تدريبه.