انطلاق فعاليات التحكيم لمسابقة إبداع فى الشباب والرياضة بالإسماعيلية

انطلقت فعاليات التحكيم لمسابقة إبداع الموسم الخامس بمسابقة الدوري الثقافي والمعلوماتي بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية و بمشاركة من الشباب الموهوبين في مختلف المجالات الثقافية والمعلوماتية، الذين يتنافسون على تقديم أفضل العروض والمشاركات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف المواهب الشابة وتشجيع روح المنافسة الإيجابية بينهم.

وتواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ اختبارات دورة يناير ٢٠٢٥ لمحو الأمية ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" بالاسماعيلية وتم تنفيذ الاختبارات في إدارتى القصاصين والتل كبير و مسجل ٤٤٧ فصل بالإسماعيلية بواقع ٤٤٧٠ دارس وتجرى الاختبارات بعد الدراسة لمدة ٣ أشهر.

يشارك في المشروع ٤٤٧ معلما مؤهلين لتعليم الكبار و٢٢ مشرفًا ومنسقًا يعملون على جذب الدارسين للفصول التعليمية ومتابعة سير الاختبارات النهائية والفورية.

وفي سياق آخر، نفذت إدارة الطلائع البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجة منهجية علوم البيانات لدى تلاميذ المدارس والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٠ فبراير بمدرسة أم المؤمنين الثانوية التجارية بنات ومدرسة تكنولوجيا المعلومات الثانوية الصناعية لنحو ٥٠ طالبا من كل مدرسة بإجمالي ١٠٠ طالب وطالبة.

وتحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية اللقاء السادس من سلسلة اللقاءات الحوارية والتوعوية وورش العمل التفاعلية لمواجهة الأزمات والمخاطر بالإسماعيلية، والتي تواجه قطاعي الشباب والرياضة واستمرت لمدة يومين بمشاركة ١٠٠ من مدربي الملاعب الرياضية ومدربي حمامات السباحة وغيرهم من العاملين المتخصصين بالمجال، التدريب على مدار يومين، وتناول التدريب العملي الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة المختلفة، مثل الإصابات والجروح والحروق والاختناق ، واختتمت اليوم بورشة عمل وتدريب عملي عن الحماية المدنية وأنواع الحرائق وكيفية التعامل معها، واستخدام أجهزة الإطفاء، والوقاية من أخطار الحرائق.

وتهدف سلسلة اللقاءات الحوارية "من أجل الوعي نلتقي"، إلى نشر الوعي بين الشباب وتثقيفهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة.

وانطلقت فعاليات التحكيم لمسابقة إبداع الموسم الخامس في مجال الشعر بمشاركة عدد كبير من الشعراء الموهوبين من مختلف أنحاء المحافظة، الذين يتنافسون على تقديم أفضل القصائد وإظهار مواهبهم الشعرية.

وتجرى لجنة التحكيم تقييم القصائد المشاركة وفقًا لمعايير فنية وأدبية محددة، لاختيار أفضلها وتكريم الفائزين

تقام المسابقة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الشباب، وتوفير الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم، وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.