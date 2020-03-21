تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في إسرائيل إلى 833 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 274 مريضًا، فيما يعالج 233 شخصًا في المنزل، مشيرة إلى أن 84 مصابا يتلقون العلاج في فندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي "كورونا"، لافتة إلى أن 255 مصابا تتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم إلى الأقسام المناسبة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أظهرت إحصائيات جديدة نشرتها وزارة الصحة اليوم أن من بين إجمالي حالات الإصابة، 800 حالة خفيفة، و18 حالة متوسطة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 15 حالة.

وكانت إسرائيل، قد سجلت مساء أمس، أول حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، وهي لمريض رجل يبلغ من العمر 88 عاما يعاني من مشكلات صحية سابقة.