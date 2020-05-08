الجيش اليمني ينجح في تحرير منطقة الاحكوم جنوب محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في تحرير منطقة الاحكوم بشكل كامل، إثر السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الاحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "قوات الجيش اليمني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب، والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة".

وأضاف المصدر أن"مليشيا الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات"، مشيراً إلى أن عملية التحرير تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.