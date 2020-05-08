 الجيش اليمني ينجح في تحرير منطقة الاحكوم جنوب محافظة تعز - بوابة الشروق
الأحد 21 مارس 2021 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني ينجح في تحرير منطقة الاحكوم جنوب محافظة تعز

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 8:37 م

أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت في تحرير منطقة الاحكوم بشكل كامل، إثر السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الاحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "قوات الجيش اليمني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب، والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية وكبدتها خسائر فادحة".

وأضاف المصدر أن"مليشيا الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات"، مشيراً إلى أن عملية التحرير تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة مشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز لاستكمال خطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك