الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب شرق تعز

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم جديد في جبهة الأحكوم، بمديرية حيفان، جنوب شرق محافظة تعز، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري، في تصريح أوردته (سبتمبر نت) اليوم الأحد، إن قوات الجيش اليمني شنت هجوما واسعا على المواقع التي تتمركز فيها المليشيا، مؤكدا تحرير مواقع تضاف إلى المواقع التي حررها في وقت سابق في الجبهة ذاتها، وأشار إلى أن المواقع التي حررها الجيش هي “مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش و معهد أبو أيوب”.

وأوضح سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى بنيران الجيش، الذي ما زال يواصل تقدمه باتجاه ما بقى من مواقع للمليشيا.