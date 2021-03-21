تليجرام يطور الدردشات الصوتية عبر التطبيق

أعلن تطبيق تليجرام "Telegram" للمحادثات الفورية، تعزيز ميزة الدردشات الصوتية عبر المنصة في محاكاة لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse، حيث يمكن للمسؤولين تسجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ المحادثات ونشرها للمتابعين الذين فاتهم الحدث المباشر.

وكان تطبيق المراسلة الفورية قد قدم لأول مرة الدردشات الصوتية في شهر ديسمبر الماضي إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم.

ووفرت تليجرام الميزة من خلال القنوات Channels بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستعمين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تماما لتطبيق كلوب هاوس.