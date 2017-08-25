استطلاع: ارتفاع شعبية الحكومة اليابانية بقيادة سوجا في مارس

ارتفعت نسبة تأييد حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مارس مقارنة بالشهر الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة كيودو.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه وفقا لنتائج الاستطلاع، ارتفع معدل تأييد الحكومة اليابانية إلى 42.1% مقابل 38.8% في ااستطلاع شهر شباط/فبراير، بينما وصل معدل الاستياء إلى 41.5%.



وأظهر استطلاع أيضا أن 39.8% من المشاركين قالوا إنه يجب إلغاء دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقررتين هذا الصيف في طوكيو، بينما قال 23.2% إنه يجب إقامتهما.



وأُجري الاستطلاع عبر الهاتف أمس السبت واليوم الأحد.



وفي خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم الأحد ، قال سوجا إن اليابان تريد إعطاء الأمل والشجاعة في مسيرة شعلة الأولمبياد، التي تبدأ من 25 مارس.



وستتوخى الدولة أقصى درجات الحذر لمنع المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، على حد قوله.



وقال سوجا إنه سوف يسعى إلى التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا وقضايا تغير المناخ عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل.



وأضاف أنه سوف تتم أيضا مناقشة أمور سياسية مثل القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية.