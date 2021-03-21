جريزليس وهوكس يحققان انتصاران مثيران في دوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق ممفيس جريزليس على جولدن ستيت واريورز 111 /103 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل الليتواني يوناس فالانسيوناس 19 نقطة و15 متابعة لجريزليس وأحرز جوردان بول 26 نقطة وأضاف خوان توسكانو اندرسون 11 نقطة لواريورز.

كما سجل ديلون بروكس 19 نقطة لجريزليس الذي حقق فوزه الثاني في أخر ست مباريات.

وساهم براندون كلارك بـ19 نقطة لجريزليس وأضاف ديسموند بان 15 نقطة مقابل 14 نقطة لجا مورانت و13 نقطة لكيلي اندرسون.

وافتقد واريورز لجهود نجمه ستيفين كاري للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة كما غاب جيمس ويسمان وإيريك باسكال بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحقق اتلانتا هوكس فوزه الثامن على التوالي وتغلب على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 99 /94.

وتعرض ليبرون جيمس لإصابة في الكاحل الأيمن في مطلع الربع الثاني ما تسبب جزئيا في نهاية مسيرة الانتصارات الأربعة المتتالية لفريقه.

وسجل تراي يانج 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة لهوكس لكن زميله جون كولينز أحرز 27 نقطة و16 متابعة.

وفي مباريات أخرى فاز فيلادلفيا على ساكرامينتو كينجز 129 /105 وميلواكي بكس على سان انطونيو سبيرز 120 /113 ولوس أنجليس كليبرز على شارلوت هورنتس 125 /98.