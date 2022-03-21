مدرب الإسماعيلي يقسم اللاعبين مجموعتين في التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران على ملعب عبدالرحمن أنوس، بإستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد قرر رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية، خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

وأدى اللاعبون تدريبات في صالة الجيم قبل أن يعقد الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم، اجتماعا معهم حثهم خلاله على بذل قصاري جهدهم في التدريبات وتقديم أقصي ما لديهم في الملعب سعيًا لإستمرار النتائج الإيجابية في المسابقة المحلية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى قادها حمد إبراهيم واشتملت على سبل بناء الهجمة بشكل صحيح بداية من حارس المرمي وكيفية التصرف بالكرة تحت الضغط وسط تعليمات مكثفة لمجموعة من اللاعبين حول سرعة نقل الفريق من الجانب الدفاعي للهجومي.

وخاضت المجموعة الثانية تدريبات بدنية مكثفة منها رفع أثقال والقفز عبر الحواجز والوقوف عبر الكرات المطاطية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف خالد سعيد مخطط أحمال الفريق.