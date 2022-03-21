رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد التعاطى بإيجابية مع الورقة الخليجية ويأمل بطي «صفحة التصدع»

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة اللبنانية منفتحة على الورقة العربية الدولية الخليجية التي حملها إلى بيروت وزير خارجية الكويت مؤخرا.

وشدد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الاثنين، على التعاطي الإيجابي مع الورقة، وأبدى ارتياح بلاده لمبادرة السعودية بإنشاء صندوق مالي يُخصص لتوفير الدعم للمؤسسات غير الرسمية من صحية وتربوية وإنسانية.

وقال ميقاتي إن "الحكومة ملتزمة إلى أقصى الحدود في الحفاظ على أطيب العلاقات مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرأب التصدع الذي أصاب هذه العلاقات، ولتفعيل وتعزيز التعاون على قاعدة التزام لبنان بجميع القرارات العربية والدولية والعمل الجدي للحفاظ على استقرار لبنان وتحصينه، وقطع الطريق على من يحاول العبث بالسلم الأهلي".

وأضاف: "الحكومة اللبنانية تعي تماما أهمية أن لا يكون لبنان منطلقاً لأي أنشطة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية يمكن أن تهدد استقراره، وتؤدي إلى زعزعة علاقاته التاريخية بدول الخليج وأولها السعودية".

وأكد ميقاتي أن الحكومة جادة في منع استخدام القنوات المالية والمصرفية لتبييض الأموال، وخصوصا تلك التي تُستخدم لتمويل الأعمال الإرهابية لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتهديد أمن دول الخليج.