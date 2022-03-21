عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الإثنين، وزير خارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير خارجية جمهورية تركيا، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وتركيا بمختلف المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.



عقب ذلك، عقد الجانبان جلسة مباحثات على غداء عمل في قصر الإمارات بأبوظبي، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك الإماراتي التركي وسبل تعزيزه بما يخدم مصلحة البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.



واستعرض الجانبان مخرجات زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات وما شهدته من الإعلان عن اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا بهدف تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين.



كما تبادلا وجهات النظر تجاه الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ومنها التطورات على الساحة الأوكرانية وأهمية تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.