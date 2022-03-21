هبوب رياح وهطول أمطار غزيرة على كفر الشيخ

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شهدت محافظة كفر الشيخ صباح اليوم الإثنين، هبوب رياح شديدة مع هطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية للمحافظة، ومنها مطوبس والبرلس المطلة على البحر المتوسط.

كما شهدت باقي أنحاء المحافظة، هبوب أمطار متوسطة، مع هبوب رياح رعدية مع انخفاض شديد بدرجات الحرارة.

فيما شهدت المحافظة استمرار حالة الصيد والملاحة وحركة السفن ومراكب الصيد.

وانطلقت مراكب الصيد للعمل مع استمرار فتح ميناء البرلس أمام حركة الملاحة والصيد بالمحافظة وعدم إغلاقه.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بالمحافظة، أن النقابة حذرت الصيادين من الحركة والصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية وخطورة ارتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية.

وأشار إلى أن حركة الصيد مستمرة، ولم تتوقف حتى يصدر قرار رسمي من المحافظة ومسئولي الميناء.