أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد في جهاز كارتيرون، أن الزمالك يعاني في ظل وقف القيد وعدم تدعيم الفريق، موضحا أن البيض يحتاج لـ إبرام 9 صفقات جديدة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": «هناك كواليس كثيرة في ظل الأزمة التي يمر بها فريق الزمالك، كنت مدربا معاونا لـ كارتيرون وليس المدير الفني».

وتابع: «ممكن اقترح عليه لكن حال عدم تنفيذه ماذا سأفعل؟!، لم يأخذ برأيي إلا مرات قليلة، كما أنه أكد أكثر من مرة، أن ما يتردد بشأن رفضه وجود مدربين مساعدين أمر غير صحيح».

وأوضح: «هناك بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب بالفريق، ولكن وارد تألقهم في أندية أخرى، الأهلي والزمالك اللعب لهما يكون الأمر مختلف».

وواصل: «الزمالك يحتاج 9 صفقات جديدة، على الأقل لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نعاني من أزمة كبيرة في النادي في مركزي 6-8».

وأتم: «يجب أن يكون هناك فئات في عقود اللاعبين، لابد أن يكون هناك فئات، فئة دولية وفئة ثانية للاعب جيد لكن ليس دوليا، وآخرى أقل».