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في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، الموافق 21 مارس 2022، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء، جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- أسعار الخبز البلدي المميز 72%:

رغيف 45 جراما: 50 قرشا

رغيف 65 جراما: 75 قرشا

رغيف 90 جراما: جنيه واحد

كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه

- أسعار الفينو:

رغيف 40 جراما: 50 قرشا

رغيف 60 جراما: 75 قرشا

رغيف 80 جراما: جنيه واحد

العقوبات:

تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

تستند تلك العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.