في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، الموافق 21 مارس 2022، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو؛ استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء، جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- أسعار الخبز البلدي المميز 72%:
رغيف 45 جراما: 50 قرشا
رغيف 65 جراما: 75 قرشا
رغيف 90 جراما: جنيه واحد
كيلو خبز معبأ: 11.5 جنيه
- أسعار الفينو:
رغيف 40 جراما: 50 قرشا
رغيف 60 جراما: 75 قرشا
رغيف 80 جراما: جنيه واحد
العقوبات:
تضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
تستند تلك العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.